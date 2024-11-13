Kırşehir'de Emekli Astsubay, Atatürk Portresinin Ödemesini Alamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırşehir'de Emekli Astsubay, Atatürk Portresinin Ödemesini Alamadı

Kırşehir\'de Emekli Astsubay, Atatürk Portresinin Ödemesini Alamadı

Kırşehir'de yaşayan emekli Astsubay Badahır Altıok, Atatürk'ün at üzerindeki portresinin ödemesinin yapılmadığını belirterek, bir yıl boyunca belediyeyle yaşadığı görüşmelerin ardından resmi geri alma kararı aldığını açıkladı. Altıok, yapımına 14 ay harcandığını ifade ettiği eserin, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için sergilendiğini ancak yetkililerin ödeme yapmadığını söyledi.

13.11.2024 15:32  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de yaşayan emekli Astsubay Badahır Altıok, Kırşehir Belediyesinin kendisine Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki portresinin bedelini ödemediğini belirterek, "1 yıl boyunca beni oyaladılar, ben de resmimi götürme kararı aldım" dedi.

Ressam olan emekli Astsubay Badahır Altıok, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında ilgi gören ve 14 aylık emeği ile ortaya çıkan Atatürk'ün at üzerindeki yağlı boya resminin belediye tarafından talep edilmesine rağmen 'Ödeme kalemimiz yok' gerekçesiyle kendisine ödeme yapılmadığını söyledi. Belediye yetkililerince bir yıllık süre geçmesine rağmen portre ödemesi için bir hafta süre istendiğini söyleyen Altıok, "2008 yılından bu yana gönül verdim ve resim yapıyorum. Tablo Atatürk sevgimden kaynaklı" dedi.

Altıok, "Sergilenmesi adına Cumhuriyetin 100. yılında getirdim. Yetkililer benden alacaklarını söylediler. 100. yıl kutlamalarından bu yana ödeme yapılmadı. Ödeme yapılmadığı gibi gururumuz dahi okşanmadı. 1 yıl boyunca beni oyaladılar, ben de resmimi götürme kararı aldım" diye konuştu.

Belediye yetkililerinin ödeme kalemleri olmamasını gerekçe gösterdiklerini fakat ödemenin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılarak belediyeye tablonun hediye edileceği bilgisinin kendisiyle paylaşıldığını aktaran Altıok, bu süreçte uğradığı manevi zararla eserinin de değersizleştirildiğini belirterek tepki gösterdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Emekli Astsubay, Atatürk Portresinin Ödemesini Alamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
22:57 Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum Netanyahu İran halkına seslendi: Bu savaşı ben de istemiyorum
22:52 Hamit Altıntop’tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler
22:46 YSK’den ’elektronik seçim’ açıklaması YSK'den 'elektronik seçim' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 17:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kırşehir'de Emekli Astsubay, Atatürk Portresinin Ödemesini Alamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.