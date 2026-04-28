Kırşehir\'de engelli ve yaşlılara akülü ve engelli araç desteği

Kırşehir'de, iş insanı Mustafa Düger tarafından yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik ekipman desteği il genelinde sürdürülüyor.

Kırşehir Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, başlatılan destek projesi çerçevesinde il merkezinde dağıtımı yapılan tekerlekli sandalye ve yürüteçlerin ardından ilçelerde de dağıtımlara başladı. İlçe bazlı çalışmalar kapsamında Kaman ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 15 tekerlekli sandalye mahalle ve köy muhtarlarına teslim edildi. Mucur ilçesinde düzenlenen programda ise 12 tekerlekli sandalye muhtarlara verilerek dağıtım süreci başlatıldı. Akpınar'da gerçekleştirilen çalışmada 3 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere belediye başkanlığına teslim edilirken, yürütülen destek faaliyetlerinin, yerel yönetimlerle koordinasyon içinde il genelinde sürdürüldüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR