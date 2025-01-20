Kırşehir\'de Gösteri Alanları Belirlendi

Yerel

Kırşehir'de 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunuyla, açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin alan ve güzergahları belirledi.

Şehirde; Yenice Mahallesi Sanayi Camii arkasındaki eski sanayi bölgesinde düzenlenmiş alan, Ahi Stadyumu itfaiye giriş kapısı önü, Medrese Mahallesi Medrese Taksi Durağı önü ve Devlet Büyükleri Parkı içi toplanma alanı olarak belirlendi.

Kentte, Eski Sanayi Kavşağı-Terme Caddesi Ahi Stadyumu-Mehmet Ali Altın Bulvarı Melikgazi ve Cacabey Caddeleri ve Yavuz Sultan Selim ve Aşıkpaşa Bulvarları ise yürüyüş güzergahı olarak açıklandı. - KIRŞEHİR