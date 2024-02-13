Kırşehir'de İş Yeri Sahibi, Kediyi Besleyenlere Uyarıda Bulundu - Son Dakika
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Kırşehir'de İş Yeri Sahibi, Kediyi Besleyenlere Uyarıda Bulundu

Kırşehir\'de İş Yeri Sahibi, Kediyi Besleyenlere Uyarıda Bulundu

Kırşehir'de bir işletmeci, iş yerinin balkonunda beslediği kediye ekmek atanları yazı ile uyarıp kedinin hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını duyurdu. İş yerine yazı yazan iş yeri sahibi, kedinin durumunu kontrol etmek için gelen insanlar tarafından takip ediliyor.

13.02.2024 11:37  Güncelleme: 11:52
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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de bir işletmeci, iş yerinin balkonunda beslediği kediye ekmek atanları yazı ile uyarıp kedinin hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını duyurdu.

Şehirde evlenecek çiftlere çeyiz eşyaları satan Miyase Aytemir isimli esnaf, çatı katından iş yerinin balkonuna gelen kediyi sahiplendiklerini söyledi. Aytemir, "Kedi yavrusunu evlat edinmek zorunda kaldık. Mamasını verdikten sonra düzenli olarak beslemeye başladık" dedi. Ekmek atanları uyarmak için iş yerine yazı yazan Aytemir açıklamasında, "Yavru kedi, balkonumuza geliyor. Kendi halinde. Bizler de rahat uyuması için battaniye serdik. Ekmek kırıntısı atan insanlar bizi çok rahatsız etti. İş yerimize not yazarak kedinin bir şeye ihtiyacı olmadığını ifade ettik" ifadelerine yer verdi.

Çevrede bulunanlar ve yazıyı fark eden insanlar, kedinin durumunu sormak için aralıkla iş yerine gelip kontrol de ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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