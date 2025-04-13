Kırşehir'de Nisan'da Kar Yağışı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, günler öncesinden hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışların artacağı yönünde uyarılarının ardından kentin özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde de kısa süreli yağan kar çevreyi beyaza bürüdü.

Kırşehir Valiliği, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştügünü belirtirken, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zirai don riskine karşı önlem almaları istendi. - KIRŞEHİR