Kırşehir'de petshop işletmecisi pankartla cevap verdi - Son Dakika
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Kırşehir'de petshop işletmecisi pankartla cevap verdi

Kırşehir\'de petshop işletmecisi pankartla cevap verdi

Kırşehir'de petshop işletmecisi, hayvanların bakımı hakkında yorum yapanlara pankartla cevap verdi. İşine karışanlara tepki gösteren esnaf, pankartıyla şehirde ilgi odağı oldu. Petshop işletmecisi, hayvanların ihtiyaçlarını bildiklerini ve kendi işlerine karışılmaması gerektiğini belirtti.

27.05.2024 15:37
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Kırşehir'de petshop işletmecisi 25 yıllık esnaf, işine karışanlara sözlü cevap vermek yerine yazdığı pankartla cevap vermeye çalıştı.

Hayvanların bakımları, güneşlenme ve kafes durumları hakkında yorum yapanlara kızan Kırşehirli esnaf, yazdığı pankartla şehirde ilgi odağı oldu. İnsanların bilip bilmeden işlerine karışması karşısında pankartı hazırladığını söyleyen petshop işletmecisi Yunus Emre Koçak, "Bilen bilmeyen herkes hayvanlar üzerine yorum yapmaya başladı. 25 yıldır bu işi yapıyorum, bıkma noktasına kadar geldim" dedi.

Gölge ve güneşte bırakılan kafeslerdeki hayvanlar üzerine çok sayıda kişinin yorum yaptığını belirten Koçak, "Hayvanların gölgeye de sıcağa da ihtiyacı var. Bizler yaptığımız işin bilincindeyiz. Bazı zamanlar suyu çekerek vitamin vermek gerekiyor ama insanlar hayvanları neden susuz bıraktığımızı sorguluyor" diye konuştu.

Sözde hayvan sevgisiyle hayvanseverliği karıştıranların varlığının çok olduğunu anlatan Koçak, "Son zamanlarda hayvan sevdiğini söyleyen insan çok oldu. Bilen, bilmeyen tüm insanlar konuşuyor. Ben de kızdım ve pankartı hazırladım" ifadesini kullandı.

Petshopta bulunan pankartı gören Murat Tekdoğan ise, insanların kendi işlerini doğru şekilde yapmaları gerektiğini ve insanların her şey üzerine konuşmasının doğru olmadığını söyledi.

Esnaf tarafından yazılan pankart şehirde ilgi odağı olurken pankartta şu ifadelere yer verildi:

"'Hayvanlar niye güneşte, gölgede, sıcakta, soğukta, sulu, susuz, yemli, yemsiz' demeyin. Her şeyin farkındayız, merak etmeyin. Sonuçta bu bizim işimiz, siz kendi işinize bakın. Güneşe koysak 'niye güneşte', gölgeye koysak 'neden gölgede' diyorsunuz. Bu işi sizden öğrenecek değiliz." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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