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Kırşehir'de Sahte Alkol Uyarısı: Vatandaşların Dikkatli Olması Gerekiyor - Son Dakika
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Kırşehir'de Sahte Alkol Uyarısı: Vatandaşların Dikkatli Olması Gerekiyor

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, vatandaşlara sahte alkol uyarısında bulunarak, sahte alkolün hem vatandaşın sağlığıyla hem de ülke ekonomisiyle oynadığını belirtti. Öztürk, sahte alkole karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, sahte alkolün içerdiği zararlı maddeler nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve vergi kaybına sebep olduğunu ifade etti.

Kırşehir\'de Sahte Alkol Uyarısı: Vatandaşların Dikkatli Olması Gerekiyor
27.12.2023 - 14:39,
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Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, vatandaşlara sahte alkol uyarısında bulunarak, "Sahte alkol üreticileri hem vatandaşın sağlığıyla hem de ülke ekonomisiyle oynuyor" dedi.

Yeni yıl öncesi sahte alkole karşı uyarılarda bulunan Öztürk, "Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte sahte alkoller de piyasaya çıkmaya başladı. Şehrimizde emniyetin sıkı çalışmaları sayesinde bu duruma sık rastlanmasa da bir kez maruz kalındığında bile insanları ölüme kadar götüren sahte alkole karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Üretim maliyetinden kaçmak için genellikle denetimsiz veya kaçak yollarla üretilen sahte alkolün içinde yer alan zararlı maddeler insan sağlığını hiçe sayıyor. Sahte alkol, içerdiği zararlı maddeler nedeniyle karaciğer ve böbrek hasarı, kalp rahatsızlıkları, nörolojik sorunlar ve diğer organ fonksiyonlarına zarar verdiği gibi ölümlere de yol açıyor. Öte yandan sahte alkol üretip satanlar sadece halkın sağlığıyla oynamıyor, orijinal şişelere sahte alkol ve sahte etiket yapıştırarak üretilen bu sahte alkolleri orijinal gibi satıp vergi de kaçırıyor. Ülke genelinde yapılan denetim ve operasyonlarda 4.5 milyon litre sahte alkol ele geçirildi. Bu kaçaklardan dolayı yılda 5 milyar lira vergi kaybı oluyor" diye konuştu - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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