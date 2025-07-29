Kırşehir\'de Sıcaklar Zor Durumda Bıraktı

Kırşehir'de mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıkları vatandaşları zor durumda bıraktı. Bunaltıcı sıcaklıklardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar taşınabilir pervaneler ve şemsiyeler gibi suni çözümlerle serinlemeye çalıştı.

Sıcak hava dalgasından etkilenen vatandaşlar gölgeliklere akın ederken, şelale diplerinde sularla serinlemeye çalışıyor. Sıcakların bunaltıcı etkisi karşısında taşınabilir pervane ile serinlemeye çalışan Hayal Öz isimli vatandaş, gölgeliklerde kalarak sıcakların etkisinden kurtulmaya çalıştığını belirtti. Öz, "Bu sıcaklara karşı elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Taşınabilir pervane taşıyorum, bol su tüketiyorum. Gölgede kalmaya çalışıyorum. Yoksa dışarı çıkmak imkansız hale geliyor" dedi.

Uzman Diyetisyen Çağla Begüm Yıldırım ise sıcak havalarda beslenmenin önemine dikkat çekti. Yıldırım; beslenme kadar sıcak havalarda bunaltıcı etkilerden korunmak için su tüketiminin de önemli olduğunu söyleyerek, "Yüksek sıcaklıklarda vücut daha fazla su kaybediyor. Bu nedenle bol su tüketilmeli, hafif ve sulu gıdalar tercih edilmeli. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler daha dikkatli olmalı" diye konuştu.

Su tüketimiyle cildinizi koruyun

Su tüketiminin sıcaklardan korunmakta önemli olduğuna dikkat çeken Yıldırım, aynı zamanda insanların cilt sağlığını korumak için de su tüketimine özen göstermesi gerektiğini aktardı. Yıldırım açıklamasında; "Sıcak havalarla birlikte vücudumuzun su ihtiyacı da artış gösterdi. Günlük 2-3 litre su tüketimi yapmamız gerekiyor. Su tüketimi, yeterli oranda olursa böbrek hastalıklarından da korunmuş oluruz, kan dolaşımı hızlanır, metabolizma hızlanırken sindirim problemi ortadan kalkar. Suyun en önemli özelliği ise cildin parlak ve canlı korunmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Kırşehir'de sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi bekleniyor. Yetkililer ise vatandaşların özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. - KIRŞEHİR