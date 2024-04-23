Kırşehir\'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

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Kırşehir'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cacabey Meydanında yer alan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Valilik, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğünde makamlar temsili olarak çocuklara bırakıldı. Cacabey Meydanı ve şehrin simgesi haline gelen Kent Parkta çocuklar kortej yürüyüşü yaparak gönüllerince açılan stantlarda eğlendi.

Çocuk korosu ve geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasıyla devam eden programlar gün boyu sürecek. - KIRŞEHİR