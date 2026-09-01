Kırşehir'de Yeni Adli Yıl Törenle Başladı: Başsavcı Ener 'Hedef Süre' Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Kırşehir'de Yeni Adli Yıl Törenle Başladı: Başsavcı Ener 'Hedef Süre' Vurgusu Yaptı

Kırşehir\'de Yeni Adli Yıl Törenle Başladı: Başsavcı Ener \'Hedef Süre\' Vurgusu Yaptı
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Kırşehir'de yeni adli yıl, adliye binasında düzenlenen törenle açıldı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, adaletin tarafsız, bağımsız, etkin ve süratli şekilde tesis edilmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, 'yargıda hedef süre' uygulamasının temel hedefleri olduğunu söyledi. Program, açılış kokteyli ile devam etti.

Kırşehir'de yeni adli yıl düzenlenen törenle açıldı.

Adliye binasında düzenlenen törende konuşan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, adaletin devletin temeli ve toplum vicdanının teminatı olduğunu söyledi.

Yeni adli yılda adaletin tarafsız, bağımsız, etkin ve süratli şekilde tesis edilmesi için ülke genelinde çalışmaların sürdürüleceğini belirten Başsavcı Ener, "Adalet devletin temeli, toplum vicdanının da teminatıdır. Yeni adli yılda toplum vicdanının tatmin olması için adaletin tarafsız, bağımsız ve etkin bir şekilde, süratli şekilde tesisi için ülke genelinde Adalet Bakanımızın himayelerinde adliyelerimiz ve avukatlarımız gayretle çalışacaktır" dedi.

Yargı hizmetlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Ener, "Yeni adli yıl içerisinde bir önceki yıllara oranla bazı hususlarda daha hızlı, daha etkin olacağımızın taahhüdünü şimdiden verebiliriz. Bu anlamda, 'yargıda hedef süre' uygulamasının, geciken adaletin adalet olmadığı anlayışıyla temel hedefimiz olduğunu belirtmek isterim. Gecikmeksizin yargı hizmetlerinin tesis edilmesi için gayret göstereceğimizi huzurunuzda taahhüt ediyorum" diye konuştu.

Program, adliyede düzenlenen açılış kokteyli ile devam etti.

Kaynak: İHA

Başsavcı, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Yeni Adli Yıl Törenle Başladı: Başsavcı Ener 'Hedef Süre' Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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