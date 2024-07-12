Kırşehir'deki Mahalle Bakkalı, Kur'an Kursu Öğrencilerine İkramlarda Bulunuyor - Son Dakika
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Kırşehir'deki Mahalle Bakkalı, Kur'an Kursu Öğrencilerine İkramlarda Bulunuyor

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan bir mahalle bakkalı, hayırseverlerin de desteğiyle Kur'an Kursu öğrencilerine sıcak havalarda soğuk ikramlarda bulunuyor. Yasin Öztürk tarafından başlatılan bu sosyal sorumluluk projesi, ilçede birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak görülüyor.

12.07.2024 15:22
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan mahalle bakkalı; hayırseverlerden de aldığı destekle Kur'an Kursu öğrencilerine sıcak havalarda soğuk ikramlarda bulunuyor.

İlçede bulunan Yenice Mahallesi'nde 2 yıldır sosyal sorumluluk projesine imza atan Yasin Öztürk, Kur'an Kursu öğrencilerine okul bahçesinde simit, soğuk su, dondurma ve çikolata ikramıyla çocukların yüzünü güldürüyor. Düzenli olarak yapılan yardımlarda Kur'an Kursu öğrencilerinin kurs saatlerine neşe katan Öztürk; "Geleneksel olarak 2 yıldır devam ettirdiğimiz mahallemizdeki çocuklara dondurma, cips, simit, çikolata, meşrubat ikramlarında bulunuyoruz. İkramlarımız çocuklarımıza günlük oluyor. Her gün saat 19.00'da çocuklar geliyor. Çocukların sevinmesi beni de mutlu kılıyor" dedi.

Mahalle bakkalının başlattığı birikim Mucur ilçesinde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun da en güzel örneklerinden bir tanesini veriyor. Bakkal Yasin Öztürk tarafından başlatılan girişimin ilçede diğer mahallelerde de örnek olması bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'deki Mahalle Bakkalı, Kur'an Kursu Öğrencilerine İkramlarda Bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir'deki Mahalle Bakkalı, Kur'an Kursu Öğrencilerine İkramlarda Bulunuyor - Son Dakika
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