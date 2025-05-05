Kırşehir\'den Hac Kafilesi Uğurlandı

Kırşehir'den 2025 yılının ilk hac kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere dualarla yolcu edildi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde 96 hacı adayı ve 4 görevliden oluşan 100 kişilik kafile için duygu dolu anlar yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adayları; törende salavat ve tekbirlerle uğurlandı. İl Müftüsü Mustafa Tekin; hac ibadetinin önemine vurgu yaparak, "Hac, arınma ve sabır gerektiren bir ibadettir. Bu kutsal yolculukta Allah'ın misafiri olduğunuzu unutmayın. Kendiniz, aileniz, ülkemiz ve zulüm altındaki kardeşlerimiz için dua edin" dedi.

Hacı adayları, Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket etti. - KIRŞEHİR