Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saygısızlık - Son Dakika
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Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saygısızlık

11.08.2022 22:44
Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saygısızlık

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın heykeli kimliği belirsiz kişilerce parçalandı.

Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş'ın büstü ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan Ertaş'ın büstü Kaman ilçesinde abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konuldu.

Akşam saatlerinde ise kimliği belirsiz kişiler Ertaş'ın büstüne saldırdı. Mahalle sakinlerinden Hasan Ertürk, Sarıuşağı Mahallesi'nde bulunan büstün saldırı sonrasında yerinden kaldırılarak güvenli bir alana götürülmesini istedi. Sarıuşağı Mahallesinde bulunan büstün saldırı sonucu bazı parçalarının da döküldüğü görüldü. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Neşet Ertaş, Kırşehir, Kaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın heykeline saygısızlık - Son Dakika

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