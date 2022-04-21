Kırşehirliler, Çankaya Belediyesi'nin İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Kırşehirliler, Çankaya Belediyesi'nin İftar Programında Buluştu

21.04.2022 14:13
Kırşehirliler, Çankaya Belediyesi'nin İftar Programında Buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeklerinin son konukları Kırşehirliler oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeklerinin son konukları Kırşehirliler oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kırşehirli vatandaşları iftar yemeğinde ağırladı. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftara Ankara'da bulunan Kırşehir'in Dulkadirli derneklerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine, vatandaşların ve dernek başkanlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da katıldı.

TAŞDELEN: "KİMSEYİ AYIRT ETMEDEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Taşdelen, "Ramazan huzur, birlik, dayanışma ayı, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Çankaya Belediyesi olarak sizlerin belediyesi olmaya devam edeceğiz. Bu belediye milletin belediyesidir ve sadece millete hizmet eder. İnancı, kökeni, yaşam biçimi ne olursa olsun kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

KAYA: "ALPER TAŞDELEN SOFRASINI SOFRAMIZ YAPTI"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise Dulkadirlilerin ilk dernek kuruluşu sırasında Alper Taşdelen'in babası Doğan Taşdelen'in yanlarında olduğunu ve büyük destek verdiğini belirterek, "Doğan Taşdelen yıllar önce nasıl bizleri kucakladıysa bugünde oğlu Alper Taşdelen belediye başkanı olarak bizleri misafir etti, sofrasını soframız yaptı. Biz de soframızı her zaman onun sofrası yapacağız" dedi.

Hep birlikte yapılan iftarın ardından misafirlere, Nutuk kitabı ve Çankaya Belediyesi'nin özel sağlık kuruluşlarında indirim sağlayan "Sağlık Kart" hediye edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Çankaya Belediyesi, Alper Taşdelen, Çankaya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kırşehirliler, Çankaya Belediyesi'nin İftar Programında Buluştu - Son Dakika


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