Kırtasiyelerde Fiyat ve Ürün Güvenliği Denetimi - Son Dakika
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Yerel

Kırtasiyelerde Fiyat ve Ürün Güvenliği Denetimi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala kırtasiyelerde fiyat ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Ekipler, şüpheli gördükleri ürünlerden numuneler aldı.

22.08.2024 12:55
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Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala kırtasiyelerde fiyat ve ürün güvenliği denetimi yaptı. Ekipler, şüpheli gördükleri ürünlerden numuneler aldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ve Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri kırtasiye denetimi gerçekleştirdi. Okulların açılmasına az zaman kala, eş zamanlı olarak birçok ilde yapılan denetim, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan bir kırtasiyede de gerçekleştirildi. Ekipler, grup halinde kırtasiye malzemesi satan dükkana girip ürünleri denetledi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri etiket fiyat kontrolü yaparken, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri ise, ürünlerin güvenliğini kontrol etti. Ekipler, şüpheli gördükleri ürünlerden numune alarak haklarında rapor yazdı.

Tek tek ürünleri kontrol eden ekipler, kurallara uyması için iş yeri sahiplerini uyardı. Görevlilerin denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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