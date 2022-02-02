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Kış aylarında araç akülerine dikkat - Son Dakika

Kış aylarında araç akülerine dikkat

02.02.2022 11:41
Kış aylarında araç akülerine dikkat

Kış aylarının gelmesiyle oldukça etkili olan soğuk hava ve buzlanmanın sürücülere mağduriyet yaşatmaması için araç akülerinin bakım ve kontrollerinin zamanında yapılması ve sürücülerin araçlarına uygun akü taktırmaları gerekiyor.

Kış aylarının gelmesiyle oldukça etkili olan soğuk hava ve buzlanmanın sürücülere mağduriyet yaşatmaması için araç akülerinin bakım ve kontrollerinin zamanında yapılması ve sürücülerin araçlarına uygun akü taktırmaları gerekiyor.

Isparta'da etkili olan soğuk hava ve buzlanma çoğu zaman araçlarda en çok aküyü etkiliyor, buna bağlı olarak araç akülerinin bozulmasıyla birlikte araç sahipleri büyük mağduriyet yaşayabiliyor. 41 senedir oto elektrik ustalığı yapan Abdullah Aykut, sürücülerin araç akülerinin ölçüm, kontrol ve bakımlarını kış ayına girmeden sonbaharda yaptırmaları gerektiğini ayrıca bilinçli servisler ve satıcılar tarafından araçlarına uygun olan nitelikte aküyü alarak taktırmalarının oldukça faydalı olacağını söyledi.

"Ses sistemleri akülerde boşalma yapabiliyor"

Araçlara orijinali dışında sonradan takılan elektronik parçalar ve özellikle ses sistemlerinin kış aylarında aküde boşalma yapabileceğinden ve bunun önleminden bahseden Abdullah Aykut, "Günümüzde çoğu araçtaki ses sistemleri bağımsız çalıştığı için özellikle kış aylarında akülerde boşalma yapabiliyor, araçlardaki elektronik parçalar ve ses sistemlerinin bilinçli kişiler tarafından kontağa bağlanarak takılması bunu engelleyerek akülerdeki boşalmayı kesecek, daha uzun süre sağlıklı kullanım sağlayacaktır." dedi

"Araçlarınıza uyumlu aküyü taktırın"

Sürücülerin araçlarına akü alırken ve taktırırken mağdur olmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahseden Abdullah Aykut, "Araç sahiplerinin araçlarına akü alırken bilinçli yetkili servislerden ve ustalardan ölçüm yaptırıp araçlarına uyumlu aküleri almalarını tavsiye ederiz, vatandaşlar aküleri bazen yanlış alıyor ve mağduriyet yaşıyorlar, mağdur olmamak için bilinçli satıcı ve servislerden akü almaları araçlarına uyumlu olan aküyü taktırmaları gerekiyor. Örneğin aracın orijinalinde 45 amper akü çıkıyor 70 amper akü takılıyor bu uyumlu değil bunlara dikkat edilmesi gerekiyor bunun için vatandaşların kontrol ederek akü almalarında fayda var" diye konuştu. - ISPARTA

Kış aylarında araç akülerine dikkat
Kış aylarında araç akülerine dikkat
Kış aylarında araç akülerine dikkat
Kış aylarında araç akülerine dikkat
Kış aylarında araç akülerine dikkat
Kış aylarında araç akülerine dikkat

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Abdullah Aykut, Isparta, Tragger, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kış aylarında araç akülerine dikkat - Son Dakika


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