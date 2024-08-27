Yerel

Kış için toplanan odunlar yangında küle döndü

ELAZIĞ - Elazığ'da bir vatandaşın kış için topladığı odunlar, çıkan yangında küle döndü.

Olay, merkeze bağlı Yolüstü Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın kış için toplandığı odunlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy sakinleri ve ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken odunlar ise küle döndü.