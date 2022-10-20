Kış öncesi kar kürekleri yapılmaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kış öncesi kar kürekleri yapılmaya başlandı

20.10.2022 09:52
Kış öncesi kar kürekleri yapılmaya başlandı

Erzincan'da kış önsesi marangozlar tarafından kar küreği yapımına başlandı.

Erzincan'da kış önsesi marangozlar tarafından kar küreği yapımına başlandı.

Erzincan'da ekim ayının sonuna gelindiğinden hava sıcaklığı da düştü. Kış mevsimine sayılı günler kala bazı marangozlar köylü vatandaşların genellikle kar küremede kullandıkları kar küreklerinin yapımını hızlandırdı. Marangozlar şimdiden yaptıkları kar küreklerinin en fazla kışın sert geçtiği ocak ayında satıldığını belirttiler.

Kar küreği sapı imal eden Marangoz İlhan Tekbıyık, "Kış için yapmış olduğumuz ahşap kar küreklerinin yerine de plastikler çıktı. Şimdi biz sadece onların saplarını yapıyoruz. Satışlar her yıl azalıyor. Önceki yıllar göre azalma var. Şimdilerde sadece balta sapı, kürek sapı gibi ağaçtan saplar yapıyoruz. Kar küreklerine daha çok ihtiyaç kalmadı bugünlerde yapıp bekletiyoruz. Yine de geliyoruz çalışıyoruz bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki seneler içinde hazırlık yapıyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Erzincan haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi Erzincan haberi | Erzincan'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı Kamyonetin kasasında 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör şüphelisi yakalandı Erzincan haberi: Erzincan'da kamyonet kasasında 18 düzensiz göçmen yakalandı Erzincan haberi: Erzincan'da kamyonet kasasında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kış öncesi kar kürekleri yapılmaya başlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:06:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kış öncesi kar kürekleri yapılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement