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Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak - Son Dakika

Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak

02.02.2022 12:33
Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak

Akyazı Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı Kızak Şenliği'ni geleneksel hale getireceğiz.

Akyazı Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı Kızak Şenliği'ni geleneksel hale getireceğiz. Uludağ, Kartepe gibi ilçemizde de Aktepe Kızak Merkezi'ni kuracağız" dedi.

Akyazı Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 3 gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısında Belediye Başkanı Bilal Soykan meclis üyelerine belediyenin bir aylık çalışmalarında öne çıkan aktiviteleri içeren bir video izlettirdi. Video gösterimi sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Bilal Soykan, ilçede etkili olan kar yağışında 30 araç ve 132 personelle 24 saat çalıştıklarını belirtti. Ayrıca etkili olan kar yağışı sonrasında Güzlek Mahallesi'nde gerçekleştirilen kızak şenliğini geleneksel hale getireceklerine değinen Soykan, Uludağ, Kartepe gibi bir merkezi ilçede oluşturmak istediklerini belirtti.

"Uludağ ve Kartepe gibi ilçemizde de Aktepe adında bir merkez oluşturmak istiyoruz"

Akyazı Belediyesi Kızak Şenliği'nin vatandaşların büyük beğenisini kazandığını ifade eden Başkan Bilal Soykan, "10 gün süren karla mücadele çalışmalarının ardından şimdi eğlenme zamanı diyerek kızak şenliği düzenlenmeye karar verdik. Güzlek Mahallemizde hazırladığımız alanda iki gün süre şenliğe binlerce vatandaşımız katıldı. Bu şenliğimizi geleneksel hale getirerek her sene düzenleyeceğiz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Uludağ ve Kartepe gibi ilçemizde de Aktepe adında bir merkez oluşturmak istiyoruz" dedi. - SAKARYA

Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak
Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak
Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak
Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak
Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak

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Bilal Soykan, Akyazı, Uludağ, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kış turizmine katkı sağlayacak merkez Akyazı'da kurulacak - Son Dakika


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