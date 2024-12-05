Kış Uykusuna Yatamayan Ayılar Görüntülendi

Kış uykusuna yatamayan ayılar kameraya takıldı
KASTAMONU - Kastamonu'nun Daday ilçesinde kış uykusuna yatamayan ayılar, karla kaplanan ormanlık alanda vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Ballıdağ mevkiinde kar yağışı sonrası karla kaplanan ormanlık alanda yiyecek arayan ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Yol üzerinde yürüyen ayılar vatandaşları görünce koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Bir süre sonra ormanlık alana giren ayılar gözden kayboldu.
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