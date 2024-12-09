Kış Uykusuna Yatmamış Ayılar Görüntülendi

Kış uykusuna yatmayan ayılar Erzincan'da görüntülendi
ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ve Kemah ilçeleri kırsalı Munzur Dağları eteklerinde kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde Kasım ayında yağan karla birlikte tam anlamıyla kara kış yaşanırken kış uykusuna daha yatmayan ayılar dikkat çekti.
Karla kaplı dağın yamacında büyükçe iki ayının birbiriyle adeta güreşmesi ve bir anne ayının iki yavrusuyla yiyecek araması görüntülerde yer aldı.
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