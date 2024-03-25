Kış uykusundan uyanan ayı yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Kış uykusundan uyanan ayı yiyecek ararken görüntülendi

Erzincan'da kış uykusundan uyanan bir ayı, erimeye yüz tutan karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Munzur Dağları'nda bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte uyanan boz ayı, Tatlısu köyüne kadar inerek yiyecek aradı. Ayı, uzun bir süre boyunca arayışını sürdürdü ve daha sonra karlı bölgelere doğru ilerledi.

25.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:12
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Kış uykusundan uyanan ayı yiyecek ararken görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da kış uykusundan uyanan bir ayı, erimeye yüz tutan karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

Her yıl onlarca ayıya ev sahipliği yapan Munzur Dağlarında bahar mevsimin gelmesi ile kış uykusundan uyanan ayının yiyecek araması kameraya yansıdı. Çağlayan beldesine bağlı Tatlısu köyünün üst tarafına kadar inen bir boz ayı objektiflere yansıdı. Kış uykusundan yeni uyandığı düşünülen boz ayı görüntülendi. Yeşillik alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Daha sonra Munzur Dağı'nın karlı üst taraflarına doğru yönelen ayı, gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kış uykusundan uyanan ayı yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika

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