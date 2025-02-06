Kışa Destek, Geleceğe Umut Kampanyası - Son Dakika
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Kışa Destek, Geleceğe Umut Kampanyası

Kışa Destek, Geleceğe Umut Kampanyası

Yeşim Grup, özel çocuklara kış botu dağıttı; toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdi.

06.02.2025 12:38
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Yeşim Grup, Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Kışa Destek, Geleceğe Umut" kampanyasıyla çocukların kış şartlarına daha hazırlıklı olmalarına katkı sağladı.

Yeşim Grup, sosyal sorumluluk anlayışıyla toplumun farklı kesimlerine dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yeşim Grup Sosyal Sorumluluk Kulübü ve Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Kışa Destek, Geleceğe Umut" kampanyası çerçevesinde, Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören 116 özel çocuğun bot ihtiyacı karşılandı. Soğuk kış günlerinde çocukların eğitim süreçlerini daha sağlıklı şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirilen kampanya, Yeşim Grup çalışanlarının ve dernek üyelerinin gönüllü desteğiyle daha da anlam kazandı. Kampanya sürecinde yardımda bulunan Yeşim Grup çalışanları ve dernek üyeleri, Yeşim Akademi'de bir araya gelerek hediyeleri özenle hazırladı. Çocukların mutluluğunu paylaşmak adına okul ziyaret edilerek botlar kendilerine ulaştırıldı.

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen "Kışa Destek, Geleceğe Umut" kampanyasıyla toplumsal dayanışma ruhunun yansıtıldığını belirten Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur, "Yeşim Grup çalışanlarının ve dernek üyelerinin gönülden katkısıyla anlam kazanan bu proje sayesinde 116 özel çocuğumuza ulaştık. Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle temin ettiğimiz botları, Yeşim Grup bünyesinde örülen triko çantalar içinde, yine fabrikamızda üretilen atkı ve berelerle birlikte çocuklarımıza teslim ettik. Çalışanlarımızın desteğiyle büyüyen bu dayanışma, topluma karşı sorumluluk bilincimizin bir yansıması. Çocukların yüzündeki mutluluğa tanıklık etmekse bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Yeşim Grup olarak toplumsal dayanışmanın gücüne inanıyor ve bu bilinçle hareket etmeye devam ediyoruz" dedi.

Derneğin, Hatay depremi sonrası, afet bölgesindeki çocukların hayata yeniden adapte olmalarına destek sağlamak amacıyla kurulduğunu belirten Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği Başkanı Sebla Pamir Güler, "Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi çocuklara maddi ve manevi destek sunuyoruz. Başlangıçta önceliğimiz, afet bölgesindeki çocuklar olsa da zamanla üniversiteli kız öğrencilere de burs desteği vermeye başladık. 'Kışa Destek, Geleceğe Umut' kampanyası sayesinde ise özel çocuklarımızın kış şartlarına daha iyi hazırlanmasına katkı sağlama fırsatı bulduk. Yeşim Grup'un duyarlılığı ve çalışanlarının desteği, bu projeyi daha da anlamlı kıldı. Çocuklarımızın hayatlarına dokunmaktan büyük mutluluk duyduk. Sosyal sorumluluk bilinciyle özel çocuklarımızın yanında olmaya ve onların eğitim hayatına destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Yardımcıları Fikri Polat ve Sedef Taş Yıldız da özel eğitim gören çocukların ihtiyaçlarının öncelikli ele alınması gerektiğini vurgulayarak çocukların eğitim hayatında böylesine anlamlı yardımların büyük fark oluşturduğunu ifade etti. Sağlanan desteğin hem çocukların mutluluğuna hem de okulun imkanlarının güçlenmesine önemli bir katkı sunduğunu söyleyen Müdür Yardımcısı Fikri Polat, duyarlılıklarından dolayı Yeşim Grup ve Kalbim Seninle Yardımlaşma Derneği'ne teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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