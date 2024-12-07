Kışın Turşu Satışları İyi Gidiyor - Son Dakika
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Kışın Turşu Satışları İyi Gidiyor

Kışın Turşu Satışları İyi Gidiyor

Ünal Atalay, kış aylarında tüketimin arttığını ve koruyucu madde içeren turşulardan uyarmakta.

07.12.2024 18:07
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Eskişehir'de 22 yıldır turşuculuk yapan Ünal Atalay, kış mevsiminin gelmesi ile satışlarının oldukça iyi gittiğini belirtirken, vatandaşları yazın satılan ve koruyucu madde içeren turşulara karşı uyardı.

Turşucu Ünal Atalay, vatandaşların kışın gripten korunmak için turşu ve turşu suyuna yöneldiğini belirtti. Turşu suyunun içerisindeki elma sirkesi, sarımsak, lahana suyu gibi ürünlerin birleşiminin probiyotik etkisi oluşturduğunu belirten Ünal Atalay, bir diğer probiyotik olan sarımsağa da ilginin artığını dile getirdi. Öte yandan yazın satılan ve koruyucu madde içeren turşuların tehlikesine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

"Turşuya göre turşu suyuna daha çok talep oluyor diyebilirim"

En çok turşu suyu, salatalık ve lahana turşusu sattığını belirten Atalay, "Yaklaşık 13 yaşımdan beri bu meslekle uğraşıyorum. Turşuculuk biz de baba mesleğidir. Biz yazları Temmuz ayında dükkanımızı yaklaşık 2 ay kapatıyoruz. İmalata giriyoruz, turşularımızı kuruyoruz. Kışın kasım ayından sonra işlerimiz hareketleniyor. En çok salatalık ve lahana turşusu tercih ediliyor. Ayrıyeten kış mevsiminde sarımsak da çok satılanlar arasında. Sarımsak probiyotik olduğu için dikkat çekiyor. Turşuya göre turşu suyuna daha çok talep oluyor diyebilirim. Yazın genellikle başka turşucular dükkanlarını kapatmıyor. Biz kapatıyoruz çünkü koruyucu madde kullanmıyoruz. Turşu suyunun içerisinde elma sirkesi, sarımsak, lahana suyu gibi ürünler mevcut. Bu ürünlerin hepsi birleştiği zaman probiyotik etkisi oluşturuyor. Kış aylarında müşteriler gripten korunmak için turşu suyuna yöneliyor" dedi.

"Koruyucu maddenin 4 gramı bir atı öldürmeye yeterlidir"

Barlanma yapmayan turşulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Atalay, "Vatandaşlar yazın alınan turşulara oldukça dikkat etmeli. Koruyucu atılmadığı zaman turşuda belirli bir süre sonra barlanma denilen beyazlıklar oluşuyor. Koruyucu atıldığında o beyazlama olmuyor. Koruyucu maddenin 4 gramı bir atı öldürmeye yeterlidir. Vatandaşlar barlanma yapan turşular tercih etmelidir. Sosyal medyada peynir dolgulu jalapeno turşusunun meşhur olması satışlarımızı artırdı. Talep Dubai çikolatasından daha fazlaydı. Bu sebepten dolayı kendimiz üretime yetişemeyince belirli yerlerden peynir dolgulu jalapeno almaya başladık. Peynir dolgulu jalapeno ücretimiz 80 ila 150 lira arasında değişiyor. Genel olarak turşuların kilosu ise 200 lirayken, litrelik turşu suyu ise 80 lira olarak satışa sunuluyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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