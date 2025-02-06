Kışın Zorluğuna Rağmen Hizmet Devam Ediyor - Son Dakika
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Kışın Zorluğuna Rağmen Hizmet Devam Ediyor

Kışın Zorluğuna Rağmen Hizmet Devam Ediyor

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, kırsal mahallelere kış şartlarında hizmet sunuyor.

06.02.2025 15:51
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Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli, zorlu kış şartlarına rağmen kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam etti.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin suni tohumlama, süt toplama gibi hizmetlerle ile ilgili olarak görev yapan veteriner hekimler ve hayvan sağlığı uzmanları, zorlu kış şartları altında kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kar ve tipi altında kırsal mahallelere de haftanın her saatinde hizmet götürüyorlar. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kayseri Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı; Kayserinin 16 ilçesinde birlik bünyesinde yaklaşık 400 köy ve mezralardaki 2 bin işletmede 65 bin büyükbaş hayvan varlığı için 60 teknik ve idari personel, 32 hizmet aracı ile çetin kış şartları altında seferber olduklarını söyledi.

Çakı; ekiplerin Kayseri genelinde süt toplama, hayvan besleme, buzağı bakım, suni tohumlama, küpeleme, tırnak bakımı gibi bütün hizmetleri; 2 veteriner 8 hayvan sağlık teknikeri 5 adet ziraat mühendisi tarafından 7 gün 24 saat boyunca yapmaya devam ettiklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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