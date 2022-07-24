Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı - Son Dakika
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Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı

24.07.2022 15:57
Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı

Eskişehir'de kış aylarında tüketilmek amacıyla kurutulan biberler, ev balkonları ve apartman duvarlarına asıldı.

Eskişehir'de kış aylarında tüketilmek amacıyla kurutulan biberler, ev balkonları ve apartman duvarlarına asıldı.

Genellikle yaz aylarında üretimi yapılan bazı sebzeler, vatandaşlar tarafından güneşe bırakılıyor. Bir süre güneşte bekleyip kurutulan ürünler kış aylarında tüketilmek üzere saklanıyor. Eskişehir'in Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarını ve bina duvarlarını kurutma işlemi için kullanıyor. Kurutulan sebze olarak genellikle biber tercih edilirken, ip yardımıyla güneş ışığından en verimli şekilde yararlanılmak isteniyor. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kışlık biberler kurutulmak üzere asıldı - Son Dakika

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