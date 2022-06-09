Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi - Son Dakika
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Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi

09.06.2022 18:26

Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi Tokat Belediyesi tarafından açılan kitap fuarında ünlü yazarlar Mete Yarar ile Saliha Erdim'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi

TOKAT - Tokat Belediyesi tarafından açılan kitap fuarında ünlü yazarlar Mete Yarar ile Saliha Erdim'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tokat Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen kitap fuarında 50 stantta 100 yayın evi tarafından 1 milyon kitap okur severlerle buluşturuldu. Başta öğrenciler olmak üzere kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuarın 6'ıncı gününde de söyleşi programları ve imza günü düzenlendi. Güvenlik Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, kitaplarını imzalayarak fuarda söyleşi programına katıldı. Yarar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Silahlı Kuvvetlerini operasyon yaptığı alanların büyüklüğünün Kıbrıs Harekatındaki operasyonun yaklaşık 10 katı büyüklüğünde olduğuna dikkat çekti. Kuzey Irak, Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Azerbaycan, Afrika'nın farklı ülkelerinde Türkiye'nin onlarca eğitimden, istihbaratına, direk operasyonun içinde olduğu faaliyetler yürüttüğünü belirten Yarar, Türkiye'nin askeri gücünün altını çizerek, "Türkiye'nin şuanda kullandığı mühimmat dahil olmak üzere sistemlerin tamamı ülkemize ait. O yüzden bu operasyonları yapabiliyoruz. Bir ülkenin savaşta kullanacağı mühimmatların yeteceği süre maksimum 1 aydır, 1 ay sonra biter. Türkiye 2016 yılından beri operasyonlar yapıyor. Mühimmat bitti mi? Türkiye'ye ambargo uyguluyorlar, hiçbir malzemeyi satmıyorlar. Hiçbir operasyondan vaz geçtik mi?" diye konuştu.

Erdim'e yoğun ilgi

Uzman Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim de kitap fuarında hayranları ile buluştu. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdim, söyleşinde aile bağlarının önemliyle ilgili mesajlar verdi. Marifetin kötülükleri değil iyilikleri görebilmek olduğunu belirten Erdem, "Allah bizi eksiğimiz yanlışımız olduğu halde seviyor. Bizde birbirimizi 'o bunu yapıyor, şunu yapıyor' diye gözümüzden düşürme hakkımız yok. Allah gözünden düşürmüyorsa ben kimim ki, amelleri tartıyorum. En büyük iyiliğimiz, güzelliğimiz kitap okuyacağız. Kur'an-ı Kerim okumadığımız gün olmayacak. Namazlarımızı düzgün kılacağız" dedi.

Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi
Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi
Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi
Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi

YORUMLAR
500
Kitap fuarına 7'sinden 70'ine yoğun ilgi Kitap fuarına 7'sinden 70'ine yoğun ilgi
Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, Saliha Erdim, Mete Yarar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kitap fuarında ünlü yazarlara yoğun ilgi - Son Dakika
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