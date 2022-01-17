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Kıyafet tercihleri karakteri yansıtıyor - Son Dakika

Kıyafet tercihleri karakteri yansıtıyor

17.01.2022 09:54
Kıyafet tercihleri karakteri yansıtıyor

Modacı Yeliz Yasa, kıyafetin vücudumuzu örten kumaştan ibaret olmadığını belirterek, "Giydiklerinden karakterin, sosyal sınıfın hatta ruh halini bile anlamak mümkündür" dedi.

Modacı Yeliz Yasa, kıyafetin vücudumuzu örten kumaştan ibaret olmadığını belirterek, "Giydiklerinden karakterin, sosyal sınıfın hatta ruh halini bile anlamak mümkündür" dedi.

By Yasa markasının kurucusu modacı Yeliz Yasa, 'moda' kavramının yüzyıllardır var olduğuna dikkat çekerek, kıyafetlerin insan hayatında önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı. Tercih edilen kıyafetlerin insanların karakterini ve ruh halini yansıttığını da dile getiren modacı Yasa, "Birini gördüğümüz zaman, gayriihtiyari bir şekilde 'çok ciddi', 'rahat', 'deli dolu', 'sessiz sakin' diye tanımlamalar yaparız. Bunun nedeni sadece o kişinin davranışları değil, aynı zamanda kıyafet tercihleridir. Bir kişiyle hiç konuşmadan bile sadece kıyafetlerine bakarak fikir sahibi olabiliriz" dedi.

Hislerimizi ele veriyor

Giyimin iletişime aracılık eden bir unsur olduğunu belirten Yeliz Yasa, giyilen kıyafetlerin insanların gerçek hisleri de ele verdiğini belirterek, "Örneğin bir kadın, bir erkekle buluşacak. Her ne kadar umursamaz görünmeye çalışsa da tercih ettiği stiletto ve giydiği iddialı elbise, asıl hislerini ele verecektir. ya da hiç gösteriş meraklısı olmadığını iddia eden biri büyük taşlı yüzüğü, iri logolu çantası veya 'ben markayım' diye bağıran kıyafetleriyle dolaşıyorsa, büyük ihtimalle söylediği kadar mütevazı olduğuna inanmayacaksınızdır" şeklinde konuştu

"Mutluyken canlı, mutsuzken koyu renkler"

"Siz sussanız da kıyafetleriniz konuşur" diyen Yeliz Yasa, renk seçimlerinin de ruh halini yansıttığını anlattı. Yasa, "Kendimizi harika hissettiğimizde daha canlı, cıvıl cıvıl renkler ve desenler tercih ederiz. Sıkıntılı, sorunlu, mutsuz bir dönemden geçiyorsak koyu renklere yöneliriz. Saklanma arzusunda olduğumuzda daha mat, gri, bej gibi renklerde giyiniriz. Kısacası kıyafet ve renk tercihlerimiz, toplumdaki konumumuzu, karakteristik özelliklerimizi ve ruh halimizi yansıtan önemli ipuçları niteliğinde.Giydiklerinden karakterin, sosyal sınıfın hatta ruh halini bile anlamak mümkündür" diye konuştu - ADIYAMAN

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Moda, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kıyafet tercihleri karakteri yansıtıyor - Son Dakika


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