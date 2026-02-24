Kıyı Alanları Planı'nın Yürütmesi Durduruldu - Son Dakika
Kıyı Alanları Planı'nın Yürütmesi Durduruldu

24.02.2026 13:25
Danıştay, Aydın-Muğla Kıyı Alanları Planı'nın yürütmesini durdurdu. Mimarlar Odamız kararı olumlu buldu.

Esma Turan

(MUĞLA) - TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2020 yılında onaylanan Aydın–Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'nın iptali istemli davada Danıştay 6. Dairesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mimar Rana Bozkurt, plan dayanarak uygulama imar planlarına işlenen kıyıya ait kullanımların, yapılan projelerin, verilen izinlerin de durdurulması gerektiğini belirterek, "İdarelerden gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2020'de onaylanan Aydın–Muğla İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'nın iptali istemiyle TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından açılan davada karar verildi. Danıştay 6. Dairesi, planın yürütmesinin durdurulmasına oy birliğiyle hükmetti.

Kararda, planın hukuka uygunluğu; planlama alanı sınırları, veri toplama yöntemleri, koruma-kullanma dengesi, ekosistem etkileri ve mevzuata uyum açısından incelendi. Dosya kapsamında 26 Şubat 2024'te bölgede keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldığı, hazırlanan raporun taraflara iletildiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, kullanılan bazı verilerin güncel olmadığı, plan sınırlarının yeterince açık tanımlanmadığı ve koruma alanlarına ilişkin yöntemin eleştirildiğine yer verilen kararda, planın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği ve işlemin açıkça hukuka aykırı olabileceği kanaatiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildiği bildirildi.

"İddialarımız doğrulanmıştır"

Mimarlar Odası Muğla Şube binasında konuya ilişkin açıklama yapıldı. Mimar Rana Bozkurt, kararı çok önemsediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Muğla kıyıları için çok önemli olan ve yaklaşık olarak 5 yıldır süren bu davalarda çıkan olumlu karar Mimarlar Odası olarak bizler, davamıza katkı veren İlçe Kent Konseyleri, Çevre Örgütleri ve Muğlalılar tarafından mutlulukla karşılanmıştır. Tüm Türkiye kıyılarında 12 bölgede yapılan Bütünleşik Kıyı Alanları Planları içinde yer alan Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'nın yürütmesinin durdurulması Kararının emsal niteliğinde olduğunun altını çizmek isteriz."

Plana en temel itirazımızın hazırlanışındaki temel mantık, yaklaşım ve planın yöntemidir. Dava konusu plan bilimsellikten uzak, hukuka, kamu yararına, şehircilik ilke ve planlama esaslarına aykırıdır. Plana dair itiraz ettiğimiz tüm unsurlar bilirkişilerce de tespit edilmiş, iddialarımız doğrulanmıştır. Bütünleşik Kıyı Alanları Planları üst ölçekli stratejik bir plandır. Dava konusu planın birçok sektörel yatırımın sınırlarını sembolik ve grafiksel bir gösterim yerine detaylı bir şekilde alansal olarak tarif ettiği ve plan üzerine işlediği, söz konusu planın stratejik karar üretmek yanında yer yer arazi kullanım kararı üreten bir plana dönüştüğü bilirkişilerce de tespit edilmiştir.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre hazırlanması gereken planda birçok eksiklik, yüzeysel değerlendirme, güncel olmayan veri kullanımı söz konusudur. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında, planla ilgili Stratejik Çevresel Değerlendirme süreci işletilmemiştir. Bugün bu dava kararını kamuoyu ile paylaşmak kadar, yetkili idarelere bir duyuru yapmak için de burada bulunuyoruz. Dava konusu Aydın-Muğla İlleri 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'na dayanarak uygulama imar planlarına işlenen kıyıya ait kullanımlar, yapılan projeler, verilen izinlerin de durdurulması gerekmektedir. İlgili idarelerden gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bu konunun da takipçisi olacağız."

Kaynak: ANKA

