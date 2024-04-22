Kız Kulesi, Kontrol Çalışmaları Nedeniyle Bir Hafta Kapalı Olacak - Son Dakika
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Yerel

Kız Kulesi, Kontrol Çalışmaları Nedeniyle Bir Hafta Kapalı Olacak

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kız Kulesi'nin adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca ziyarete kapalı olacağını duyurdu.

22.04.2024 20:12
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'nin bir hafta kapatılacağını açıkladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kız Kulesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca adada gerçekleştirilecek kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için 24-30 Nisan 2024 tarihleri arasında bir hafta süreyle ziyarete kapalı olacaktır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kız Kulesi, Kontrol Çalışmaları Nedeniyle Bir Hafta Kapalı Olacak - Son Dakika

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