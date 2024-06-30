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Kız meselesinden çıkan tartışmada bıçaklar çekildi: 5 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında kız meselesinden dolayı çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, Buharaevler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulunan S.D. ve A.D. ile G.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar üzerlerinde bulundurduğu bıçaklarla bir birlerini yaraladı. Yaralı 5 kişi kendi imkanları ile gittikleri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.