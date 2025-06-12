Kızılay 157. Yılını 'Kalpten Kalbe Kızılay' Etkinliğiyle Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Kızılay 157. Yılını 'Kalpten Kalbe Kızılay' Etkinliğiyle Kutladı

Kızılay 157. Yılını \'Kalpten Kalbe Kızılay\' Etkinliğiyle Kutladı
12.06.2025 15:16  Güncelleme: 15:18
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Kızılay'ın 157. kuruluş yıldönümü, Kızılay Pamukkale Şubesi tarafından Baklan ilçesinde düzenlenen etkinlikte kutlandı. Öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verilerek eğlenceli aktivitelerle Kızılay'ın değerleri tanıtıldı.

Kızılay'ın 157. kuruluş yıldönümü, Kızılay Pamukkale Şubesi tarafından "Kalpten Kalbe Kızılay" sloganıyla Baklan ilçesinde düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Baklan Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verilerek eğitici ve eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirmeleri sağlandı.

Etkinlik, Pamukkale Genç Kızılay Başkanı Baki Kahveci ve gönüllü ekibi tarafından özenle organize edildi. Programa Kızılay Pamukkale Şube Başkanı Abdullah Şencan, yönetim kurulu üyeleri ve Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de katılım sağladı. Gönüllüler etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek hem Kızılay'ın değerlerini tanıttı hem de onların sosyal gelişimine katkı sundu. Çocukların eğitici oyunlarla eğlenmelerinin ardından, etkinlik sonunda onlara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kızılay Pamukkale Şube Başkanı Abdullah Şencan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Amacımız sadece yaşamak değil, yaşatmak. Kızılay olarak 157 yıldır merhamet, dayanışma ve insani yardım ilkeleriyle hareket ediyoruz. Bu etkinlikle, çocuklarımıza hem temel ilk yardım bilgisi kazandırdık hem de toplumsal sorumluluk bilincini aşılamaya çalıştık. Genç gönüllülerimizin özverisiyle, kalplere dokunan anlamlı bir buluşmaya imza attık."

Pamukkale Genç Kızılay Başkanı Baki Kahveci ise etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Etkinliğimizle çocuklarımıza ilk yardım bilincini kazandırmayı ve Kızılay'ın değerlerini kalplerine işlemeyi amaçladık. Genç gönüllülerimizle birlikte böyle bir etkinliğe imza atmaktan mutluluk duyuyoruz."

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de etkinliğe katkı sunan gönüllülere teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının ilçedeki birlik ve dayanışma kültürünü daha da pekiştirdiğini ifade etti. "Kalpten Kalbe Kızılay" sloganıyla düzenlenen etkinlik, çocukların coşkulu katılımıyla sona erdi. Kızılay'ın şefkat eli bir kez daha minik kalplere ulaşarak iz bıraktı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Kızılay, Baklan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay 157. Yılını 'Kalpten Kalbe Kızılay' Etkinliğiyle Kutladı - Son Dakika

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