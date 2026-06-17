Kızılay'a Giyim Desteği - Son Dakika
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Kızılay'a Giyim Desteği

Kızılay\'a Giyim Desteği
17.06.2026 15:00
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Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı sağladı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, yürüttüğü yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara giyim desteğinde bulundu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında çocuklara giyim yardımı ulaştırıldı. Ekipler, ailelerle bir araya gelerek çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sundu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi tarafından yapılan açıklamada, yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı sürdürecekleri ifade edildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Doğubeyazıt, 3. Sayfa, Kızılay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay'a Giyim Desteği - Son Dakika

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