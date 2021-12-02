Kızılay'dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Türk Kızılay Kayseri Şubesi yeni Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Beydilli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Kızılay'ın yeni Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ve yeni yönetimini tebrik eden Başkan Dr. Palancıoğlu; "Bugün kendilerini misafir ediyoruz. Kızılay Türkiye'mizin en nadide kurumların başında geliyor. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında başımız daraldığında ilk aklımıza gelen Kızılay'dır. Türk Kızılay'ı milletimizin dünyaya uzanan iyilik eli. Bu kapsamda yeni yönetime başarılar diliyorum. Kızılay'ımız artarak güzel hizmetlerini devam ettirecek. Biz de Kızılay'a elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Yeni görevleri hayırlı olsun. Kızılay'ımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ