Kızılay\'dan Cam Kemik Hastası Kardeşlere Tekerlekli Sandalyeler

Türk Kızılay Şırnak Şubesi, Silopi'de cam kemik hastalığıyla hayat mücadelesi veren üç kardeşe biri elektrikli, ikisi manuel olmak üzere üç tekerlekli sandalye ulaştırdı. Destek, hayırseverlerin bağışıyla sağlandı.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi, Silopi'de yaşayan ve cam kemik hastalığı nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan üç kardeşe yönelik anlamlı bir destek çalışmasına imza attı. Ailenin ihtiyaçlarının belirlenmesinin ardından temin edilen biri elektrikli, ikisi manuel tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi. Geçtiğimiz hafta Ürüm ailesini ziyaret eden Türk Kızılay Şırnak Şubesi Silopi Sorumlusu Mehmet Adan ve beraberindeki ekip, çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ihtiyaçları yerinde inceledi. Yapılan değerlendirme sonucunda ailenin elektrikli ve manuel tekerlekli sandalye talebi doğrultusunda çalışma başlatıldı. Bağışlarla temin edilen 1 elektrikli ve 2 manuel tekerlekli sandalye, düzenlenen ziyaret sırasında aileye teslim edildi.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi Silopi Sorumlusu Mehmet Adan, destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, "Bu konuda bize bağış yapan değerli Sevgi Rehabilitasyon Merkezi sahiplerine teşekkür ediyoruz. Onların katkılarıyla kardeşlerimize destek olabildik. Hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize. Kardeşlerimizin mutluluğu bizi de mutlu etti. Türk Kızılay Şırnak olarak ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ürüm ailesi ise sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, tekerlekli sandalyelerin çocukların günlük yaşamını önemli ölçüde kolaylaştıracağını belirtti. Aile, katkı sunan Türk Kızılay Şırnak Şubesi ile bağışçılara teşekkür etti.