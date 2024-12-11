Ağrı Diyadin Kızılay Şubesi yöneticileri Hıdık Köyünü ziyaret etti.
Diyadin Kızılay Şubesi Köy okullarına giderek öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor. Türk Kızılay Diyadin Şubesince, kış mevsiminin çetin geçtiği bölgelerde köy çocuklarının kışın üşümemesi için öğrencilere mont dağıtımında bulundu. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Kızılay'dan Kış Hediyesi - Son Dakika
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