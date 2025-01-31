Kızılay'dan Kış Yardımı - Son Dakika
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Kızılay'dan Kış Yardımı

Kızılay\'dan Kış Yardımı

Kızılay Muş, soğuk havalarda erzak kolileriyle ihtiyaç sahiplerine kapı kapı yardım ediyor.

31.01.2025 17:21
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Kızılay Muş Şube Başkanlığı ekipleri, soğuk kış günlerinde kapı kapı dolaşarak erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye devam ediyor.

Kent genelinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında, dar gelirli ailelere temel gıda maddelerinden oluşan koliler ulaştırılırken, Kızılay gönüllüleri de vatandaşlarla yakından ilgilenerek onların taleplerini dinledi. Zor hava şartlarına rağmen yardımların hız kesmeden devam edeceğini belirten Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Aktaş, "Kızılay olarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmayı bir görev değil, insani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Soğuk kış günlerinde, hiçbir ailemizin mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gönüllülerimizle birlikte kapı kapı dolaşarak hazırladığımız erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor, onların yanında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Bizler, dayanışmanın ve yardımlaşmanın toplumumuzu güçlü kılan en önemli değerler olduğuna inanıyoruz. Kızılay, her zaman zor durumda olanların yanında olmaya devam edecek. Bu süreçte bizlere destek olan tüm hayırseverlere ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Kış Yardımı - Son Dakika

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