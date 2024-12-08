Kızılay'dan Kuşlara Yem Desteği - Son Dakika
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Kızılay'dan Kuşlara Yem Desteği

Kızılay\'dan Kuşlara Yem Desteği

Kızılay Ağrı Şubesi, soğuk havalarda zorlanan kuşlar için yem bırakma çalışması düzenledi.

08.12.2024 16:27
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Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, artan soğuk hava şartları ve yağan kar nedeniyle yem bulmakta zorlanan kuşlar için harekete geçti. Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın da katıldığı çalışmada, kuşların doğal yaşam alanlarına yem bırakıldı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, "Kışın gelmesiyle birlikte doğada yaşayan canlıların beslenme sorunları artıyor. Özellikle kuşlar, kar yağışı nedeniyle yem bulmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle gönüllülerimizle birlikte kuşların yaşam alanlarına yem bırakma çalışmalarını başlattık. Bu sayede hem doğaya duyarlılığımızı göstermiş hem de kuşların hayatta kalmalarına katkıda bulunmuş olduk" dedi.

Bu tür çalışmaların toplumda farkındalık oluşturduğunu ve daha fazla kişinin doğaya duyarlı olmasını sağladığını belirten Tatlı, "Gönüllülerimizle birlikte düzenlediğimiz bu etkinlikle, hem kuşlara yardım etmiş hem de çocuklarımızın doğayı sevmesi ve koruması konusunda önemli bir adım atmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Etkinliğe katılan 12 gönüllü, yaptıkları bu çalışmayla hem doğayı korumanın hem de hayvan sevgisini göstermenin önemini vurguladı. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay'dan Kuşlara Yem Desteği - Son Dakika

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