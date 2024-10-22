Miniklerle bir araya gelen Türk Kızılayı Diyadin şubesi gönüllüleri, düzenledikleri etkinlikle renkli görüntüler oluşturdu.
Yaptığı etkinliklerle sık sık öğrencileri ziyaret eden Kızılay Diyadin şubesi gönüllüleri, Tazekent köyünde okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Bağışçıların destekleriyle alınan hediye ve yiyecekleri öğrencilere ulaştıran gönüllüler, palyaço eşliğinde danslar ederek, çeşitli oyunlar oynadı. Program sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - AĞRI
Son Dakika › Yerel › Kızılay'dan Miniklere Renkli Etkinlik - Son Dakika
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