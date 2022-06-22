Kızılay ekibinden ayakkabı boyacısına sürpriz - Son Dakika
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Kızılay ekibinden ayakkabı boyacısına sürpriz

22.06.2022 13:47
Kızılay ekibinden ayakkabı boyacısına sürpriz

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Kaplan'a Kızılay ekibi tarafından ayakkabı boya sandığı hediye edildi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Kaplan'a Kızılay ekibi tarafından ayakkabı boya sandığı hediye edildi.

Kızılay Muradiye gönüllüleri senelerden beri ayakkabı boyacılığı yapan Yusuf Kaplan'ın ayakkabı boya sandığı hayalini gerçekleştirdi. Yeni bir boya sandığı alan Kızılay ekibi, sandığın üzerine 'Bire Oğlu Kral Boyacı' yazısını da yazarak Kaplan'a hediye etti. Yeni sandığına kavuşan Kaplan, Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Büyük mutluluk yaşadığını belirten Kaplan, ayakkabı boyayarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu ancak ayakkabı boya sandığının çok eskidiğini anlattı. Kaplan, " Cumhuriyet Caddesi'nde yaklaşık 10 yıldır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Burada vatandaşlar beni çok seviyor. Ayakkabısı temiz olan vatandaşlar bile benim para kazanmam için ayakkabısını boyatıyor. Bugün de böyle bir sürpriz yaptılar, beni çok mutlu ettiler. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise Yusuf Kaplan'ın kullandığı ayakkabı boya sandığının eskidiğini gördüklerini belirterek, "Kendi aramızda bir kampanya başlatarak hayırseverlerimizin yardımıyla Yusuf abimize yeni boya sandığı alarak teslim ettik. Allah bütün bağışçılarımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Yusuf Kaplan, Muradiye, Kızılay, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay ekibinden ayakkabı boyacısına sürpriz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızılay ekibinden ayakkabı boyacısına sürpriz - Son Dakika
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