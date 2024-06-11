Kızılay, gönüllüler ve çalışanları ile insanlığın umudu olmaya devam ediyor

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Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bozhalil, Kızılay'ın gönüllüleri ve çalışanları ile insanlığın umudu olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Türk Kızılay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Erzurum İl Merkez Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte; gönüllüler, çalışanlar, Kan Merkezi ve Bölge Afet Lojistik Merkezi çalışanları bir araya geldi. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılan programda Kızılay'ın faaliyetleri anlatıldı, ikramlarda bulunuldu ve gönüllü çağrısında bulunuldu.

Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bozhalil, " Türk Kızılayımızın 156. yaşını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Hem gönüllülerimize hem çalışanlarımıza hem de Kızılay destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Merhamet çınarımız, 11 Haziran 1868'de kurulduğundan bu yana insanlığa umut ve gönüllerdeki iyilikleri büyüten bir meşale haline geldi. Bugün, hepimizin gönlünde yer bulan Kızılay, doğal afetlerin, savaşların, salgın hastalıkların, birlikteliğe ihtiyaç duyduğumuz tüm anların ortasında, gönüllüleri ve çalışanları ile insanlığın umudu olmayı sürdürüyor" dedi. - ERZURUM