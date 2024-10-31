Kızılay Haftası Manisa\'da Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Manisa'da, "Nesiller değişir hilale adanmış yürekler değişmez" ana temasıyla, Kızılay Haftası kutlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kızılay İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikler saygı duruşunda bulunması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Etkinlikte okul öğrencileri tarafından, Kızılay şiirleri okunup, halk oyunları ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdiler. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, törende yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik gibi temel ilkeleriyle tüm insanlığa umut olduğunu söyledi.

Kızılay'ın hayatında her alanında olduğunu daha iyi şekilde vurgulamak, toplumsal farkındalığı arttırmak için bu hafta vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Gürsel, "Kızılay tüm insanlığın umudu ve zor zamanların dostudur. Ülkemizin her köşesinde birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, Dünya'nın birçok noktasında mazlum milletlerin yardımına koşmaktadır. Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan yapılan konuşmaların ardından, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ekipleri tarafından öğrencilere limonata, su, kek, çubuk kraker dağıtılırken, Kan Merkezi ekipleri tarafından öğrenci velilerinden kan bağışı alındı. - MANİSA