Kızılay Haftası Söke'de Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
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Kızılay Haftası Söke'de Etkinliklerle Kutlandı

Kızılay Haftası Söke\'de Etkinliklerle Kutlandı

Türk Kızılay Söke Şubesi tarafından düzenlenen Kızılay Haftası etkinliği, karate gösterileri, şiirler ve öğrenci performanslarıyla kutlandı. Etkinliğe katılanlar, Kızılay'ın insanlık için yaptığı özverili çalışmaları hatırladı.

31.10.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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Türk Kızılay Söke Şubesi tarafından 29 Ekim-4 Kasım tarihlerini kapsayan Kızılay Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Program kapsamında şiirler okunurken, karate gösterileri ve öğrenci performansları katılımcılardan tam not aldı. Etkinliğe Söke Kaymakamı Ali Akça, Garnizon Komutanı Mesut Kılınç, Belediye Başkan Yardımcıları Vural Tosun ve Yağız Pullukçu, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılay Söke Şube Başkanı Funda Öztürk, konuşmasında, "Kızılay Haftası, Türk Kızılay'ının insanlık için yaptığı özverili çalışmaları hatırlamak ve bu bilinci yaymak adına önemli bir fırsattır" dedi.

Kızılay'ın köklü tarihinden de bahseden Öztürk, "1868'de kurulan Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle 'Kızılay' adını aldı. Bugün ise Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın dayanışma, şefkat, hoşgörü ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde çalıştığını belirten Öztürk, Türkiye genelinde yürütülen kan bağışı kampanyalarına dikkat çekerek, yılda yaklaşık 3 milyon ünite kana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Konuşmasını, Kızılay'ın misyonu ve vizyonuyla sonlandıran Öztürk, "Kızılay, iyiliğin gücüyle birey ve toplumun direncini artırmayı, insan onurunu koruyarak acıları dindirmeyi amaçlıyor. Vizyonumuz ise herkes için güvenli bir yaşam sağlamak" dedi.

Program'da Kızılay tarafından çocuklara çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtılırken; izci grubu ve karate grubunun gösterisi yer aldı. Öğrenciler Kızılay'ı anlatan şiir ve özlü sözleri de okudu.

İlçe Kaymakamı Ali Akça, Türk Kızılay'ı Söke Şubesi yönetici ve gönüllülerinin haftasını kutladı, çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay Haftası Söke'de Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

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