Kızılay kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika
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Kızılay kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

22.06.2022 13:12
Kızılay kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Kızılay Kırşehir Şubesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban vekaletleri ile ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Kızılay Kırşehir Şubesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban vekaletleri ile ihtiyaç sahiplerine destek olacak.

Vekaletle kurban kesimlerini geleneksel hale getiren Kırşehir Kızılay Şubesi, 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla kurban vekaleti ile Türkiye dahil 22 ülkede 142 bin hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay'ın kurban vekaleti yönteminin örnek olduğunun belirtildiği açıklama da, "Kızılay tarafından yurt içi 2 bin 475 TL, Yurt dışı ise bin 475 lira olarak belirlendi. İyilik söz konusu olunca Kızılay sınırları ortadan kaldırır. Kesilen kurbanlıklar, yurt içi ve yurt dışında Et ve Süt Kurumu Kombinalarında kavurma yada kıyma konservesi haline getirilerek yıl boyunca da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak" ifadelerine yer verildi.

Kızılay Kırşehir Şube Başkanı Osman Eroğlu da, "Kurban vekaletlerini Kızılay'a vererek ihtiyaç sahiplerine de ulaştırmanın huzurunu yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Hayır Sever vatandaşlarımız kurban vekaletlerini Kızılay Kırşehir Şubesine gelerek ayrıca bağış hesapları, internet bankacılığı, mobil uygulamalar gibi de yapılabiliyor" dedi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kızılay kurban vekaletlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika

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