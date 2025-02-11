Kızılay Nilüfer Şubesi\'nde Ezberci Yeniden Başkan

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Türk Kızılay Nilüfer Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Abdurrahman Levent Ezberci yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Nilüfer İlçe Şube Başkanlığı'nın 2025 yılı Olağan Genel Kurulu Türk Kızılay Bursa İl Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılım ile tamamlanan genel kurul toplantı yeter sayısının sağlanmasının ardından 2022-2023-2024 faaliyetlerinin görüşülerek, yeni dönem projelerin anlatılmasıyla tamamlandı. Delegeler tarafından yapılan oylama sonucunda yeni dönemde de Nilüfer Şube Başkanlığı görevini Av. Arb. Abdurrahman Levent Ezberci sürdürmeye devam edecek.

İyilik yolunda yeni çalışma arkadaşlarıyla daha güçlü olacaklarını belirten Abdurrahman Levent Ezberci "Yeni dönemin ilçemize ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. İyilik yolunda kapıları çalmak için yürüyüşe katılan yeni arkadaşlarımız ile daha güçlü ve daha iyi olacağız. Elbette daha iyisi mümkün. Hep beraber ve hep birlikte iyilik sensiz olmaz diyerek Türk Kızılay Nilüfer İlçe Şube Başkanlığı'nın 2025 yılı Olağan Genel Kurulunun Nilüfer ilçesine ve camiaya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA