Kızılay ve SAMGİAD'dan Kan Bağışı Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay ve SAMGİAD'dan Kan Bağışı Protokolü

Kızılay ve SAMGİAD\'dan Kan Bağışı Protokolü

Kızılay ve SAMGİAD, işyerlerinde çalışanların kan bağışı yapabilmesi için protokol imzaladı.

13.12.2024 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığı ile Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) arasında kan bağışı protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde dernek üyesi işyerlerinde çalışan personeller kan merkezlerinde programlı bir şekilde kan verebilecek ve kan veren personel 1 gün idari izinli sayılacak.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım ve Kızılay Samsun İl Yönetim Kurulu üyeleri, SAMGİAD'ı ziyaret ederek, Başkan Aytekin Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'acil durumlardaki kan ihtiyacını karşılamak' ve kan bağışı konusuna dikkati çekmek için kan bağışı protokolü imzalandı. Protokol kapsamında dernek üyesi işyerlerinde çalışan personeller kan merkezlerinde programlı bir şekilde kan verebilecek ve kan veren personel 1 gün idari izinli sayılacak.

İmzalanan protokol konusunda bilgi veren SAMGİAD Başkanı Aytekin Demir, kan bağışının insan hayatı için taşıdığı hayati öneme vurgu yaparak, "Türk Kızılay ile yaptığımız bu protokol, hem acil kan ihtiyacının karşılanmasında hem de kan bağışı bilincinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynayacaktır. Bir diğer amacımız ise acil kan lazım olduğunda duyuru ile kan aramak yerine Kızılay Kan Bankası'ndan temin edebilmek. Kan bağışı konusunda herkesi duyarlı olmaya ve kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban ise SAMGİAD ile gerçekleştirilen iş birliğinin, kan bağışına yönelik toplumsal bilinci artırmada örnek teşkil edeceğini belirterek, "Bu protokol, hem Samsun hem de bölge genelinde kan bağışı farkındalığını artıracaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban ve Dernek Başkanı Aytekin Demir tarafından protokol imza altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kızılay, samsun, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay ve SAMGİAD'dan Kan Bağışı Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Şam’daki Emevi Camii’nde cuma coşkusu Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
11:36 Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
18:17 Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yılbaşı ağacı gerilimi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı gerilimi
18:16 Ronaldo’nun bu sözleri ülkeyi birbirine kattı Ronaldo'nun bu sözleri ülkeyi birbirine kattı
17:57 Dünyanın en pahalı iPhone’u piyasaya sürüldü Dünyanın en pahalı iPhone'u piyasaya sürüldü
17:53 1 Ocak itibari ile devreye girecek Kiralık ilanlarında yeni dönem 1 Ocak itibari ile devreye girecek! Kiralık ilanlarında yeni dönem
17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:47 Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 yılının FIFA hakemlerini açıkladı
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
17:25 Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe’den ayrılıyor Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı: Fenerbahçe'den ayrılıyor
17:23 Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop’lu görüntüler estetik talebini arttırdı Medikal Estetik Uzmanı: Photoshop'lu görüntüler estetik talebini arttırdı
17:05 Muharrem İnce’ye ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 13:03:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılay ve SAMGİAD'dan Kan Bağışı Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.