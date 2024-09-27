Kızılay ve Tenis Federasyonu'ndan İş Birliği Projesi - Son Dakika
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Kızılay ve Tenis Federasyonu'ndan İş Birliği Projesi

Kızılay ve Tenis Federasyonu\'ndan İş Birliği Projesi

Türk Kızılay ve Türkiye Tenis Federasyonu, kan bağışı ve ilk yardım eğitimleri için protokol imzaladı.

27.09.2024 14:37
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Türk Kızılay ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ortak yürütülecek sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay ve Türkiye Tenis Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Türkiye Tenis Federasyonu tesislerinde imzalanan protokol ile yürütülecek ortak projede Türkiye Tenis Federasyonu üyelerine yönelik kan ve kök hücre bağışı kampanyaları düzenlenerek, projede sporcu ve antrenörlerin ilk yardım eğitimlerinde de aktif rol alması sağlanacak.

İmza töreninin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Türk Kızılay bakış açısından baktığımızda Kızılayımızın aslında stratejik planındaki iki temel noktanın bir tanesi daha güçlü ayaklarının üzerinde duran, dirençli bir toplumun inşası için çalışmaktır. Bu inşanın içinde afetlere dirençlilikte vardır, yoksulluğa dirençlilikte vardır, sağlık açısından güçlü olmakta vardır. Aslında biz sağlığın önemini önümüzdeki dönemde biraz daha fazla vurgulamak istiyoruz. Türk Kızılay'ın tarihine baktığımız zaman Türk Kızılay doktorlar, hekimler tarafından kurulmuş ve sağlık alanıyla varolagelmiş bir kurumdur" dedi.

"İlk yardım akreditasyonunu alan dünyadaki 6'ncı ülke olduk"

Kan hizmetlerinin sağlık açısından kendilerine verilen çok önemli bir görev olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz bunu toplumumuzla beraber çok kıymetli kan bağışçılarımızdan ihtiyaç sahibi hastalarımıza bu kanı en güvenli şekilde ulaştıran bir köprü görevi görüyoruz. İlk yardım açısından Kızılay'ın yeri elbette ki tartışılmaz. Türk Kızılay geçtiğimiz sene uluslararası alanda Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ilk yardım akreditasyonunu alan dünyadaki 6'ncı ülke oldu. Dolayısıyla biz sadece Türkiye'de ilk yardım alanında değil, dünyada da farklı ülkelerde eğitici eğitimlerini veren bir kurumuz. Amacımız da bu ilk yardım eğitimlerini belli bir kesime vermek değil, topluma yaygınlaştırmak. Geçen sene 700 binin üzerinde ilk yardım eğitimi vermişiz. Bunu da giderek arttıracak şekilde stratejik planımızla kapasitemizi güçlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Tenis Federasyonu ile yaptığımız gibi iş birliklerini yapıyor olmak ana hedeflerimizdendir"

Sağlıklı yaşlanılmadığı takdirde yaş almanın insanlar için eziyet haline dönüşebileceğini söyleyen Yılmaz, "Bu nedenle bizim sağlıklı yaşayan ve yaşlanan toplum için çalışmak hedefimiz içinde fiziksel aktiviteyi arttırmak, tüm spor alanlarını desteklemek ve Tenis Federasyonu ile yaptığımız gibi iş birliklerini yapıyor olmak bizim ana hedeflerimiz içinde yer alıyor. Dolayısıyla ben Türkiye Tenis Federasyonuna başkanımız nezdinde tekrar bizimle bu projeyi başlattıkları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise, "Antrenörlerimiz ve sporcularımız olarak bugün Türk Kızılay ile birlikte antrenörlerimizin özellikle ilk yardım konusunda eğitimli, bilgili ve olağanüstü zamanlarda da anında müdahale edebilecek, Türkiye'nin her ilinde ve ilçesinde, mahallesinde artık birer antrenörümüz, onlarca hakemimiz, yüzlerce sporcumuz olduğu için olağanüstü zamanlarda da birer gönüllü yardım erleri olarak hepimiz hizmet için bu ülkenin her zaman birer askeri olarak ta çalışmamız gerektiğine olan inancımızla burada olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kızılay, Türkiye, Sağlık, Yerel, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay ve Tenis Federasyonu'ndan İş Birliği Projesi - Son Dakika

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