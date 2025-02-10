Kızılay Yakutiye'de Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kızılay Yakutiye'de Yeni Dönem

Kızılay Yakutiye\'de Yeni Dönem

Recep Küçükoğlu, Kızılay Yakutiye Şubesi başkanlığına yeniden seçildi.

10.02.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Yakutiye Şubesi'nde gerçekleşen genel kurulda Recep Küçükoğlı yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Yakutiye Şubesi 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. 8 Şubat tarihinde yapılan genel kurulda Divan Başkanlığını Av. Cengiz Bozkurt'un yaptı. Yapılan seçimler sonucu mevcut başkan Recep Küçükoğlu, üyelerin güvenini tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Seçim sonucunda yönetim kurulu asıl üyeliklerine şu isimler seçildi: Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Recep Küçükoğlu, Mehmet Koç, M. Aydın Bozkurt, Hanefi Ekinci, Şükran Sevindik, Bilal Kaçtıoğlu VE Ömer Kadağ. Denetçi Kemal Özarslan oldu. Genel Kurul sonrası üyelere bir teşekkür konuşması yapan Başkan Recep Küçükoğlu, "Bugün burada, Kızılay'ın çalışmalarına gönül vermiş siz değerli dostlarla birlikte olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu dile getirdi" dedi.

"Hep birlikte, insanlığa umut olmaya devam edeceğiz"

Küçükoğlu daha sonra sözlerine şöyle devam etti, "Bana ve ekibime bir dönem daha bu kutsal görevi emanet ettiğiniz için hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kızılay, sadece bir kurum değil, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü sembollerinden biridir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da insanlığın en zor anlarında yanında olmayı sürdüreceğiz. Afetlerde, yoksullukla mücadelede, kan bağışı kampanyalarında ve sosyal yardımlarda her geçen gün daha fazla insana ulaşmak için çalışacağız. En büyük gücümüz sizlersiniz. Kızılay'ın değerlerini yaşatmaya devam etmek için el ele, gönül gönüle çalışacağımıza inanıyorum. Hep birlikte, insanlığa umut olmaya devam edeceğiz. Beni ve ekibimi yeniden bu göreve layık gören tüm üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı, başarılı ve verimli bir dönem diliyorum" - ERZURUM

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Yakutiye, Politika, Kızılay, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kızılay Yakutiye'de Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:41:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılay Yakutiye'de Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.