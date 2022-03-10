Kızılay, yardımları Ukrayna halkına ulaştırıyor - Son Dakika

Türkiye'den gönderilen yardımları Ukrayna'daki ekipleriyle mağdurlara ulaştıran Kızılay, bağışlarla desteklerini katlıyor.

Gıda, hijyen, tıbbi malzeme ve barınma malzemeleri gibi yardımları Ukrayna'ya ulaştırmaya devam eden Kızılay, bir yandan da mağdurlar için yardım kampanyası yürütüyor. Türk Eczacıları Birliği de bölgede oluşan sağlık malzemesi ve ilaç ihtiyacı için ilk etapta hazırladığı tam donanımlı 100 paramedik çantayla Kızılay'a katkı sağladı. Malzemeleri Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'a teslim etti. İlk sevkiyatta paramedik çantaları bölgeye ulaştıracak olan Kızılay, Türk Eczacıları Birliği'nin hazırlayacağı ilaçlar için de sevkiyat planlamalarını yaptı.

"Savaşın uzamasıyla birlikte başka ihtiyaçlar da ortaya çıktı"

Ukrayna'daki mağdurlar için her katkının önemli olduğunun altını çizen Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Ukrayna'da yaşanan krizin 14. günündeyiz. İlk günden itibaren Kızılay olarak bölgeye insani yardım malzemeleri gönderiyoruz. Bu yardımlar orada Ukrayna Kızılhaçı ve Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu'nun diğer üyeleriyle birlikte muhtaçlara dağıtılıyor. Savaşın uzamasıyla birlikte başka ihtiyaçlar da ortaya çıktı. Bunların en başında sağlık talepleri bize gelmeye başladı. Sağlık talepleriyle ilgili özellikle birtakım ilaçlar ve malzemelere dair ihtiyaçlar geliyor. Bunun için de Türk Eczacıları Birliği'nden destek talep ettik. Sağ olsun onlar da bütün krizlerde hep yanımızdalar ve katkı sağlıyorlar. Ukrayna krizi için de ilk etapta acil sağlık müdahaleleri için paramedik çanta bağışında bulundular" dedi.

"Özellikle ilaç konusunda ihtiyaçlara cevap vereceğiz"

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, "Ukrayna'da bir insanlık sınavı veriliyor. Bu yaşanan olumsuz süreçte Ukrayna halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istedik. Sivillerin zarar gördüğü süreçte Türk Eczacıları Birliği olarak da Türkiye'deki eczacıların katkılarını oraya göndermek istedik. Tıbbi malzeme yardımlarımızla başlangıcı yaptık. Hazırladığımız bu malzemeler, savaş koşullarında sağlık profesyonellerinin kullandığı paramedik ilk yardım çantalarından oluşuyor. Bu paramedik çantalarının içerisinde acil sağlık müdahalesinde ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler bulunuyor. Bu yardımlarımızın ardından da özellikle ilaç konusunda ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Bize ulaşan ihtiyaçların toplanması için çalışmalarımızı da başlattık. Kızılay ve Sağlık Bakanlığımız vesilesiyle de bölgeye ulaşmasını sağlayacağız" diye konuştu. - ANKARA