Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, 93 yaşındaki baston ustasını ziyaret etti

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, 93 yaşındaki baston ustası Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Kızılcahamam'ın Yıldırımören Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Hacı Mehmet Özen, ilerleyen yaşına rağmen ahşap oymacılığı ve baston yapımını sürdürüyor. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Hacı Mehmet Özen'in ziyaret etti. Başkan Acar ziyarete ilişkin, "Büyüklerimiz geçmişimizle geleceğimiz arasında kurduğumuz en güçlü köprüdür. Onların emeği, tecrübesi ve duaları en büyük hazinemizdir" ifadelerini kullandı.